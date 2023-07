Leogang: Der alpine Luxus am und auf dem Berg

Und so fragt bei der Rückkehr von der (übrigens nur zweistündigen, aber durchaus anstrengenden) Wanderung der Einheimische Philipp Madreiter: „Und, ist er eh noch da?“ Er ist der jüngere der beiden Brüder, die das „Puradies“ führen, eines der feinen Hotels, die sich in Leogang entwickelt haben. Warum die Dichte an Tophäusern in dem Ort mit kaum fünftausend Gästebetten so hoch ist, hat damit zu tun, dass fast alle noch immer Einheimischen gehören. Die treiben einander gegenseitig an und entwickeln ihre Häuser mit viel Liebe zum Detail und zur Gegend.