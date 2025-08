Last Minute-Urlaub: 5 Tipps, wie man ein Schnäppchen erwischt

Viele Urlauber blicken schon in die Herbstsaison, Schnäppchenjäger wollen hingegen noch kurzfristige preiswerte Angebote für die zweite Sommerhälfte ergattern. Hier sind vor allem Solo-Urlauber im Vorteil, da oft einzelne Sitzplätze im Flieger übrig bleiben. Hier fünf schnelle Tipps vom ÖAMTC-Experten Thomas Oppenheim:

1. Flexibel bleiben: Wer ein wirkliches Schnäppchen ergattern will, muss hinsichtlich Urlaubsdestination, Reisezeit und Unterbringungsart flexibel sein. "Je flexibler man ist, desto wahrscheinlicher findet man auch ein gutes Last-Minute-Angebot. Bei lang ersehnten Reisen an eine bestimmte Destination, sollte man aber unbedingt auf frühes Buchen setzen und nicht auf kurzfristige Angebote hoffen", so Oppenheim.