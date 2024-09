Tradition trifft Tourismus: Ein Besuch bei Weberinnen in Kenia

Rund zwanzig Frauen tanzen in farbenreichen Gewändern und Flip-Flops über den rötlich-erdigen Boden, während sie ein Lied auf Swahili singen. Sie drehen sich um die eigene Achse, schwingen die Hände in die Höhe, wackeln mit den Hüften. Ihre Bewegungen sind keineswegs synchron, jede von ihnen macht etwas völlig Eigenes: Während eine nach links läuft, steppt eine andere nach hinten, wieder eine andere schräg nach vorne. Und trotzdem ist die kurze Performance, in all ihrem Chaos und all ihrer Lautstärke, stimmig.

Diese besondere Begrüßung erwartet Reisende, die den etwas versteckten Weg zu den Weberinnen von Godoma, im Südosten Kenias, finden. Jeden Montag treffen sie sich an einem Platz zwischen kleinen Hütten und Hühnerkäfigen. Sie sind aber eigentlich nicht zum Tanzen da, sondern um bunte Körbe und Untersetzer aus Sisal - eine Naturfaser aus Agavenblättern - zu flechten. Ihre fertigen Werke verkaufen sie vor allem an Bekannte und auf Märkten.