Togo und Benin: Auf den Spuren des Voodoo-Zaubers in Westafrika

Ein Bursche klärt in recht gutem Englisch auf, dass ein Schadenzauber mit Nadeln heutzutage natürlich nicht praktiziert werde, es gehe um Heilung. Man gustiert, versucht, dabei cool wie Indiana Jones dreinzuschauen und sich von den Fliegen nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen zu lassen. Aber nein: Irgendwie ist das alles keine Dekoware für glattgebügelte europäische Wohnzimmer.

Doch zurück zu Kakpos Hütte, die an einem Ende des Platzes, hinter der übermenschlichen Statue mit Bastrock und mehreren erigierten Penissen zu finden ist (an so einem Ort erhoffen sich Ratsuchende ja Zauber für vielerlei Dinge). Drinnen ist es stickig. Der Fetischeur, in ein schwarz-weiß-violettes Tuch gehüllt, nimmt die Würfel erneut zur Hand. Das Herz schlägt schnell, auch wenn man (natürlich!) nicht an die Kräfte glaubt, die Voodoo-Priestern in Westafrika zugesprochen werden.