Kenia: Einmal Safari mit viel achtsam bitte!

Ärmlich sind die Unterkünfte trotzdem keineswegs: Man schläft rundum betreut in liebevoll gestalteten Camps mit einmaligen Aussichten – direkt aus dem Bett. Im Kipalo Hills-Camp in Tsavo auf den weiten Busch in Richtung Kilimandscharo; in der – vom Vorarlberger Othmar Pircher betriebenen – Sunbird Lodge nordwestlich von Nairobi auf den Lake Elementaita mit seiner riesigen Flamingopopulation; im „Instinct of the Mara“-Camp auf einen Wald, in dem sich Affen, Zebras und weiteres Getier tummeln – und vor allem nachts schon einmal mitten durchs Camp spazieren. Angst muss hier jedoch niemand haben, nach Sonnenuntergang wird jeder Weg von Massai begleitet, die im Zweifel wissen, was zu tun ist.