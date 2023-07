Järva, Estland: Irrlichter und Moorgeister

Wie klug das ist, versteht eine sechsköpfige Reisegruppe aus Österreich, nachdem sie gemeinsam zwei Tage in der Hauptstadt Tallinn verbracht hat, ermattet und kraftlos ist und die Gespräche immer belangloser wurden. Da scheint der Waldausflug am dritten Tag der Estlandreise fast erlösend für alle Beteiligten.

Auf der Autofahrt in die zweitgrößte Stadt Tartu beginnt die Natur direkt hinter Tallinns Stadtgrenze. Grüne Landschaft, Weite, Wälder und vereinzelt ein paar Höfe, die einsam stehen. Die Stimmung im Auto kippt schlagartig, Gespräche enden und es wird geschaut. Die Vorfreude auf die Wanderung im Hochmoor Kakerdaja steigt merkbar.