Ehrgeizige Vision: Italiens Zugchef will "europäische Metro"

"Wir haben die Pflicht, nicht nur Investitionen in die Bahn zu tätigen, sondern auch internationale Verbindungen zu fördern. An europäischen Tischen, wie kürzlich in Berlin, gab es eine Reihe von Treffen mit verschiedenen internationalen Betreibern, wie unseren österreichischen, deutschen oder spanischen Kollegen", meinte der Bahnchef. Laut Donnarumma sei notwendig, mehr in den Nachtzugmarkt zu investieren, der "von den Reisenden sehr geschätzt wird".