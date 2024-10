Isländisch für Anfänger: Was die Sprache so besonders macht

Zurzeit arbeitet sie am ersten Isländisch-Deutsch- Onlinewörterbuch . Es ist für alle zugänglich und kostenlos nutzbar – auch für Island-Reisende. Dem KURIER hat Gudmundsson einen Crashkurs im Isländischen gegeben.

Man könnte meinen, Isländisch ist eine der schwersten Sprachen der Welt. Buchstaben, die sich aus Runen entwickelt haben, sehr lange Zungenbrecher-Wörter und ein Sprachpurismus, durch den kaum Wörter aus anderen Sprachen übernommen werden. Und auch wenn das Isländische zu Beginn überfordert – die Sprache ist erlernbar. Das zeigt Eleonore Gudmundsson . Sie ist Lektorin für Isländisch an der Universität Wien.

Überall Zungenbrecher

Das Wichtigste zuerst: grüßen. Wer in Island Góðan dag/daginn (Guten Tag) wünscht, macht sich bestimmt schnell beliebt. Noch leichter und sich gut zu merken ist die Verabschiedung: Bless!

Für Deutschsprachige ist die Aussprache eine große Hürde. Am besten, man kultiviere all das, was einem der Logopäde oder die Logopädin versucht auszutreiben, sagt die Expertin.