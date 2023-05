Irlands alter Osten: Braveheart, Heilige und ein verrückter Graf

Knochen, Schlachten und Motoren

Wenig ist bekannt über die Erbauer der Hügelgräber. Nur ihre Ruinen sowie einige Knochenfunde und Grabbeigaben lassen Rückschlüsse zu. Bedeutend für die irische Geschichte war die Region auch später: In der „Schlacht am Boyne“ besiegte im Jahr 1690 der protestantische König Wilhelm III. von Oranien den katholischen Jakob II. und Irland wurde erneut Teil des britischen Königreichs.

In Knowth durchbricht plötzlich abrupt ein Motorengeräusch die Stille. Auf einem der Hügel taucht ein Mann auf – der den Hügel mäht. Und zwar von oben. Sein Spezialrasenmäher hängt zusätzlich an einem Seil, das er immer wieder vor und zurück zieht. Dass einige der Touristen eine Weile zuschauen, ist er vermutlich gewohnt.

Ein paar Schritte weiter fesselt Anderes: in die Grab-Randsteine gravierte Spiralen, fast die Hälfte aller in Irland gefundenen Steinzeitgravuren. Hochentwickelt waren diese Menschen aus der Jungsteinzeit, davon zeugen ihre architektonisch ausgeklügelten Ganggräber. In Newgrange, der zweiten Anlage des Brú na Bóinne-Komplexes am Fluss Boyne, wird das noch deutlicher. Die spektakuläre Anlage ist eines der bedeutendsten Besucherziele Irlands und zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe.