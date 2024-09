Auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) entsteht bis Ende 2025 das mit 510 Zimmern größte Hotel Niederösterreichs. Das Vienna House Easy by Wyndham wird vom Wiener Immobilienentwickler MAMMA Group errichtet und von der Berliner HR Group geführt werden. Die Bauphase für die Herberge startete nun, am Mittwoch erfolgte der offizielle Spatenstich.

An der B9 Richtung Schwechat

Errichtet wird das Vienna House Easy - es soll das viertgrößte Hotel in Österreich werden - an der B9 in Richtung Schwechat, neben dem VIP & General Aviation Terminal des Flughafens Wien. Geboten werden sollen eine Kombination von Economy mit Lifestyle samt attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Nach der Fertigstellung wird die Herberge das europaweit größte Hotel in Holzbauweise sein.