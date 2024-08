Elefanten, Giraffen oder gar Löwen darf man sich von dieser Safari nicht erwarten. Wenn man mit Rangerin Nikki Auer auf Erkundungstour geht, wird es aber mit Graugänsen, Staren und Stelzenläufern nicht minder spannend. Von den rund 450 Vogelarten, die es in Österreich gibt, findet man etwa 360 im Seewinkel – und dafür begeistern sich nicht nur Ornithologen aus aller Welt. So manch junge und auch ältere Semester haben hier ihre Liebe zu Vögeln entdeckt.

Für die Agrarbiologin und -pädagogin Nikki grenzt die Vielfalt in diesem Jahr eigentlich fast an ein Wunder. In den vergangenen zwei Jahren waren am staubtrockenen Zicksee nur noch ein paar Krähen und Möwen zu finden. „Der Unterschied ist hundert zu eins, wenn Wasser da ist.“ Ein regenreicher Herbst und Grundwasserzuführung im Dezember haben der Tierwelt in und um den See wieder neues Leben eingehaucht.