Hotelduell in Bad Ischl: Goldener Ochs vs. Goldenes Schiff

Goldener Ochs

Nach Bad Ischl kommt man beim ersten Besuch meist wegen seiner kaiserlichen Geschichte. Der Ort ist der Inbegriff der Sommerfrische, die Franz Joseph I. und Sisi hier oft verbrachten. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Ischl im Sommer zum „Place to be“, wie man heute sagen würde. Neben Anton Bruckner und Johannes Brahms kam auch Franz Lehár, der oft im Golden Ochs anzutreffen war. Das heutige Boutiquehotel war einst Fleischhauerei und später Raststation für den Postkutschenverkehr.

Möbelklassiker und Patina

Die Lage könnte kaum besser sein: Direkt an der Traun, mit Blick auf die bunten Fassaden der Esplanade. Drinnen empfängt die Gäste eine Mischung aus altem Kurhotel und bürgerlicher Gastlichkeit, mit Holz, Teppichen, Messinglampen und vielen Bildern. Jedes Zimmer ist mit ausgewählten Design-Stücken individuell eingerichtet – kuratiert von Geschäftsführerin Verena Schweiger. Ihr Ansatz: weg vom Kaiser-Overkill hin zu den Schriftstellern, die sich Ende des 19. Jahrhunderts hier trafen. Einer von ihnen war Arthur Schnitzler, dessen Name auch die wunderschöne Tagesbar trägt. Dazu kommen passende Möbel von Thonet bis Adolf Loos.

Das urige Restaurant gilt seit Jahrzehnten als Institution mit klassischer österreichischer Küche. Wer ein Stück österreichischer Hotelgeschichte mit all ihrer Patina erleben will, ist im Goldenen Ochs goldrichtig.