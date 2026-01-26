Hotelduell: Moderne Familienoase vs. stylishes Stadthotel in Graz

Harry’s Home Smart City

Wer das Graz der Zukunft sehen will, ist hier richtig: In der Smart City, einem neuen Areal nördlich des Hauptbahnhofs. 3.000 Bewohner sollen bald einen pulsierenden öffentlichen Raum vorfinden. Der steckt noch in den Kinderschuhen, aber wer hier im Harry’s Home eincheckt, bekommt einen ersten Eindruck, umgeben von neuen Bauten und stylishen Lokalen. Im Hotel selbst geht es herzlich und unkompliziert zu.

Die familiengeführte Kette aus Tirol hat sich Flexibilität auf die Fahnen geheftet. Ideal für einen Mehrgenerationen-Urlaub im großzügigen, modernen Apartment, in dem Großeltern, Eltern und Kinder Platz finden.

Straßenbahn vor der Tür



Das Beste an den heimeligen Zimmern ist die hervorragende Schallisolierung, die Privatsphäre und Ruhe garantieren. Wer ein zusätzliches Weinglas braucht, kann sich das im Serviceraum rund um die Uhr holen. Auch die Hotelbar ist gut durchdacht, weil sie dank eines Spielraumes in Sichtweite sogar für Familien taugt. Der Morgen beginnt mit einem tollen Frühstücksbuffet – um 16 Euro sind auch Kaffee und Tee inklusive. Highlight: die selbst gemachten Aufstriche und Vanille-Croissants.

Großer Vorteil des Standorts: Die Straßenbahn vor der Tür fährt direkt in die Altstadt. Nur bitte nicht Harry’s Home Smart City Graz mit Harry’s Home Hart bei Graz verwechseln – so wie die Großeltern bei einer Taxifahrt ins Hotel.



christina.michlits@kurier.at