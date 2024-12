Hochpustertal: Der 22-Minuten-Rekord auf der Kammabfahrt von Sillian

Da ist es ein Glück, wenn die achtjährige Tochter Rosemarie von einer normalen Piste schwärmt, die sie „am meisten liebt“ und „mit ihrem Papi fahren will“. Und so schnallt sich der Papa an der Bergstation der Thurntalerbahn II auf 2.405 Meter die Skischuhe enger, denn Rosemarie ist die sechs Kilometer lange Kammabfahrt von ganz oben bis unten gestern in zweiundzwanzig Minuten gefahren. Und ihre explosive Geste zeigt, sie gibt sich damit nicht zufrieden. Eintausenddreihundert Meter Höhendifferenz fast ohne Pause, der untere Teil wegen des warmen Märzwetters ein nasses Schneeband (aber sogar jetzt noch sauber bis unten präpariert).

An sich gäbe es entlang der schönen Talabfahrt schöne Plätze für den kurzen Genuss, aber Rosemarie hat was vor.

„He, nicht überholen!“, fordert Rosemarie, als der Vater auf dem letzten Teil des Kammflachstücks an ihr vorbeigleitet – er beschleunigt gewichtstechnisch einfach besser. Sie nimmt Rennhaltung ein und fährt mit Karacho in den Steilhang der Abfahrt ein. Bei jedem Bogen kurzer Blick zurück, ob der Papi eh nicht wieder zum Überholen ansetzt. Der hat aber gerade nur Blick für die Berge: Von hier aus hat man unanständig gute Einsicht in die Dolomiten samt Drei Zinnen. Direkt auf der anderen Talseite liegt die Kammgrenze zu Italien. Die Piste taucht in den Wald ein, die Tochter stoppt für den Bruchteil einer Sekunde, wodurch der Vater ihre funkelnden Augen sieht. Ab hier wird sie ihr Wissen über Waldschleichwege gnadenlos gegen den klobigen Erwachsenenkörper ausspielen.