Hier lohnt sich der Skiurlaub: Europas günstigste Urlaubsgebiete

110 Skigebiete haben Travelcircus-Reiseexperten zum sechsten Mal miteinander verglichen, um zu sehen, wo es das beste Preis-Leistungsangebot für Skiurlauber gibt, wo die längsten Pisten und welches Gebiet am beliebtesten für Instagram-Bilder ist.

Das Ergebnis: In Nordmazedonien und im Kosovo ist der Skiurlaub 2022/23 am günstigsten, aber Frankreich ist nach wie vor Preis-Leistungs-Sieger.

Günstig

Während im Skigebiete-Vergleich 2021/22 noch vier weitere Skigebiete zur Auswahl standen, in denen die Kosten für einen Tag weniger als 50 Euro betragen, ist die Skiregion in Nordmazedonien in diesem Jahr das einzige Super-Schnäppchen. So kostet ein Tag in Popova Sapka nur 49 Euro pro Person inklusive Hotelübernachtung, Leih-Ausrüstung und Skipass.