Seine meergrauen Augen können lachen - Bastian Harresen sieht wie das fleischgewordene Klischee eines Griechenland-Aussteigers aus. Vom Wind zerzauste Haare, braun gebrannt und gut gelaunt tritt er zu seinen drei Segel-Schülerinnen. Allesamt Anfängerinnen, die aus sicherer Entfernung den Katamaran mit großen Augen bestaunen.

Die Angst versucht der Segel-Lehrer mit Aussichten auf die Sichtung von Wasserschildkröten und einem Delphin – erst in der Woche zuvor hüpfte dieser in Sichtweite der Segelschule durch die Lüfte – zu nehmen. Und so nebenbei lehnt er sich über die Budel und schiebt die Packung Travel Fix gegen Übelkeit herüber. Vorsorglich und fürsorglich.

Vor 16 Jahren heuerte der damals 27-Jährige in der Segelschule an, die mittlerweile zum Neptune Luxury Resort nahe Kos Stadt gehört. Mit ein paar Bewerbungen in der Hand ging der junge Mann aus Rostock zu einer Tourismus-Messe – und so wurde Kos sein Aussteiger-Ziel.

"Sonne, Strand und das Wasser wärmer als die Ostsee: Ich werde für das Segeln bezahlt – was will man mehr?"