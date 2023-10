Griechenland: Die Russenbucht auf Poros als Menetekel

Danach geht es im großen Bogen hinunter zur Russenbucht. Und da taucht man tief in die Geschichte ein. Durch den Frieden von Küçük Kaynarca 1774 kam die Bukowina zu Österreich – und das Osmanische Reich sicherte Russland die freie Schifffahrt in seinen Gewässern zu. Daher wurde auf Poros eine Versorgungsstation errichtet. Nach der griechischen Revolution (1821–1829) kam es zur Enteignung der Anlage, die Russen bauten eine neue auf – eben in der Russenbucht. Anfang des 20. Jahrhunderts überließ der Zar den Vorposten der griechischen Marine, die ihn jedoch nie nutzte. Das Gebäude verfällt seither. Der schönste Strand von Poros liegt übrigens ein paar Hundert Meter entfernt – und heißt schlicht „Love Bay“.