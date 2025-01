Dachstein: 3 Gründe, warum Gosau ein winterlicher Geheimtipp ist

Teststrecke zwei: Der Skikurs-Zauberteppich

Als Basis eines gelungenen Winterurlaubs gilt noch immer die Skifahrerei. Also darf der Vierjährige erstmals in einen Kurs. Er weiß nicht, wie ihm geschieht, der Helm ist eng, die Schuhe schwer, aber er hat die Prozedur schon mal beim großen Bruder gesehen und der Papi lächelt, also wird es schon passen. Bei der Talstation in Gosau (Sessellift Hornspitz-Express) bringen die Lehrerinnen und Lehrer der Skischule Gosau den Kids die Grundlagen bei. In ihren gelb-orangen Jacken leuchten sie raus, auch die Bambini gehen mit Überziehern nicht verloren.

Was sofort auffällt: Das Betreuungsverhältnis Lehrer-Kinder ist gut. Die Nachfrage sei da, erzählt Skilehrer Cedric, und mit dem „Dachsteinkönig“-Resort gestiegen. „Da war schon ein paar Mal der Toni Kroos, der deutsche Kicker, auf Urlaub.“