Geschichte des Tourismus: Vom Luxus zum Massenphänomen

Er war aus gutem Haus, vornehm, unabhängig, ein pfeiferauchender Gentleman in karierter Reisekluft: Der Ur-Tourist muss zweifelsohne ein Engländer gewesen sein. So vermitteln es zumindest Romane und Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert. Jules Vernes berühmter Reisende Phileas Fogg, der in 80 Tagen für eine Wette um die Welt tourte, kommt ebenso aus Großbritannien wie Karl Mays Sir David Lindsay. Der spleenige Adelige wird von Kara Ben Nemsi im Nahen Osten immer wieder in Abenteuer verwickelt.

Dass gerade englische Männer in dieses Klischee gesteckt wurden, ist gar nicht so weit hergeholt. „Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein galt der Engländer als der Tourist schlechthin“, sagt der Historiker und Soziologe Hasso Spode. Und zwar aus gutem Grund, wie der Berliner Tourismusforscher in seinem neuen Buch „Traum Zeit Reise“ erläutert. Lange Zeit kamen die meisten Reisenden aus Großbritannien. Sogar die Bezeichnung für den Reisenden – Tourist – verdanken wir den Engländern.