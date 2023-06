Galápagosinseln, Ecuador: Wie im Unterwasserzoo

Nach nur zehn Minuten begegnet man schon der dritten Hai-Art: Nach dem Galápagos- und dem Hammer- liegt jetzt ein Weißspitzenhai ganz gemütlich auf einem kleinen Sandbalkon in der senkrechten Riffwand, erkennbar an dem weißen Fleckerl an seiner Flosse. Stachel- und sogar Mantarochen schwimmen an einem vorbei, eine Meeresschildkröte kreuzt gerade zum dritten Mal den Weg, oder ist es immer eine andere, man weiß es nicht, man kann sich hier nicht konzentrieren, zu überwältigend ist, was man sieht.