Natürlich hat die beliebte Urlaubsregion an der Nordseeküste einiges mehr zu bieten als Dat Otto Huus in Emden. Neben der plattdeutschen Sprache, Fisch, Tee und traditioneller Handwerkskunst schätzen nicht nur die Einheimischen die Küste und die ostfriesischen Inseln. Tausende Urlauber besuchen jährlich das Wattenmeer, den Deich und erkunden grünes Weideland – so weit das Auge reicht. Bunte Leuchttürme prägen die flache Gegend, wobei der von Otto erwähnte Pilsumer Turm das bekannteste Wahrzeichen Ostfrieslands ist. Populär wurde der Turm durch Ottos Film "Otto – der Außerfriesische" (1989).