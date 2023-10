Günstiger ins Schloss

Wer sich die Übernachtung in den luxuriösen Unterkünften sparen will, könnte sich ein Mittag- oder Abendessen in den geschichtsträchtigen Gemäuern gönnen und danach bei einem Spaziergang durch Gärten und Parks die Kunstsammlungen genießen. Zum Beispiel: Vom Château de Valmer auf der Halbinsel von St. Tropez führt der Weg durch eine Palmenallee vorbei an den schlosseigenen Gemüsegärten zum Privatstrand. Der Kellner der Strandbar bleibt gelassen, als eine Wildschwein-Bache mit ihren Frischlingen am Meer entlang trabt und im Sand schnüffelt: „Die kommen immer öfter aus von Bränden vernichteten Wäldern.“ Das Relais & Chateaux-Haus Valmer ist seit drei Generationen in Privatbesitz. Die Familie baute die alte Bastide luxuriös ausgebaut. Zwei Baumhäuser und Villen zählen genauso zu der Anlage wie zwei Baumhäuser.