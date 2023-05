Rechts fällt der Blick auf die Kiesstrände von Nizza. Links sehen die Besucher der Tour „When Nice invented the Riviera“ (siehe Tipps unten) auf die kleinen Boutiquen, Galerien, Cafés, Restaurants und das Getümmel auf dem Marché Aux Fleurs Cours Saleya, der Dienstag bis Sonntag von 6.30 bis 12.30 Uhr geöffnet hat. Am Ende des Marktes leuchtet das gelbe Haus, in dem einst der französische Maler und Bildhauer Henri Matisse im dritten Stock wohnte, hervor.