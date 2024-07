Südtiroler Festung als Kulturhotspot: die Franzensfeste in Brixen

Und gerade wegen der aktuellen Geschehnisse erscheint einem diese Festung wie eine in Stein gemeißelte Botschaft. Sie mahnt die Menschen „Statt Krieg Kultur“ zu machen. Kaiser Ferdinand I . hatte sie in Auftrag gegeben, errichtet wurde sie in nur fünf Jahren, von 1833 bis 1838 – was ein unbeschreiblicher Kraftakt war. Die meterdicken Mauern umschließen eine Fläche von zwanzig Hektar. Der Broschüre entnimmt man, dass der Bau aus über zwanzig Millionen Ziegeln und 250.000 Kubikmeter Granit besteht.

Daueraustellungen in der Festung

Ende der 60er-Jahre klang aus der italienischen Jukebox das Lied der Band I Giganti „Steckt Blumen in eure Kanonen“. Und irgendwann ertappt man sich, es vor sich hinzusummen, während man durch die Gänge, über die steilen in den Fels geschlagenen Stiegen hinauf zu den Kasematten oder hinunter in die Bunker geht. Dabei stößt man immer wieder auf Ausstellungen. Die einen sind permanent, darunter „Eingebunkert“, die die Geschichte der Bunker in Südtirol erzählt und die jüngeren Besucher auffordert, an einem Rätselspiel teilzunehmen, um Bunker acht zu knacken. Stiegen aufwärts erfährt man in der Dauerausstellung „Kathedrale in der Wüste“ Näheres zum Bau der Festung, während in den Räumen auf mittlerer Ebene die großformatigen Zeichnungen von Robert Bosisio zeigen, wie er seinen Militärdienst mit Papier und Bleistift bestritten hatte.