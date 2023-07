Radtour vom Reschensee über Gardasee nach Verona: Wo Salven krachen

Nach und nach wechselt der alpenländische Stil der Ortschaften in italienischen. Auch die Vegetation ändert sich. Palmen und blühende Oleander zieren die Gärten. Ein sanfter Pass trennt das Etschtal vom Gardasee, der Radweg ist sehr gut ausgebaut und markiert. Am Weg nach Torbole zeigt sich der See in seiner ganzen Länge. Segelboote sind von oben als weiße Punkte zu erkennen, sie profitieren von der Ora, dem Wind am Gardasee. Auch für die Radler führt der weitere Weg über das Wasser, mit dem Linienschiff von Riva im Norden nach Sirmione in den Süden. Entspannende Stunden an Deck gegen Ende der Tour, um die vorbeiziehende Landschaft zu genießen. Am Ende gleiten die Grotten des Catull auf der Halbinsel Sirmione vorbei, die Reste einer römischen Villa auf weißen Klippen.

Auf römischer Geschichte beruht auch Verona. Das Opernerlebnis unter freiem Himmel ist ein imposanter Schlusspunkt einer abwechslungsreichen Radwoche über dreihundert Kilometer.