Exklusiver und privater geht's nicht: Wo Prinz Harry entspannt

Sehr streng

Denn es gilt absolutes Handyverbot, auch wer nur auf einen kurzen Imbiss vorbeischaut - wie Hailey und Justin Bieber oder Model Jamie King es gerne tun. Kameras müssen abgeklebt werden, mitgebrachte Gäste von Mitgliedern dürfen nicht alleine auf dem Anwesen sein.

"Das Posten von Bildern des Clubs in sozialen Medien oder die Diskussion über alles, was Mitglieder und ihre Gäste während ihres Besuchs beobachten, ist strengstens untersagt", ist auf der Website des Clubs zu lesen.

Ein Mitglied wurde sogar schon ausgeschlossen, weil er Paparazzi anscheinend verriet, dass die Biebers im Club sind: "Innerhalb von 24 Stunden fand unser Team heraus, wessen Gast für die Alarmierung der Paparazzi verantwortlich war. Dem Mitglied, das diesen Gast in unseren Club gebracht hat, wurde nun gekündigt“, so das Statement. Der Chef nimmt Privatsphäre äußerst ernst.

Luxus ist Ungestörtheit

"Privatsphäre ist der neue ultimative Luxus, davon bin ich überzeugt" erklärt Klein in einem Interview. Er muss es wissen, gehört ihm doch auch das elitäre Sunset Tower Hotel, in dem Stars viele Stunden verbringen.

A-List Celebrities genießen die raren Plätze, in denen sie ungestört sind aber nicht daheim in den eigenen vier Wänden sitzen. Dafür zahlen sie scheinbar nur allzu gerne.

Erst Frau, dann Geliebte, dann Geliebten