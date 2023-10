Kreuzfahrtgefühl mitten in Wien erleben – das ist beim KURIER Reiseabend für Leserinnen und Leser am 18. Oktober 2023 möglich. Das Team von MSC Cruises (msccruises.at) stellt dabei in der Lounge (Pottendorfer Straße 23/25, 1120 Wien) nicht nur Destinationen vor und liefert einen Ausblick auf den Sommer 2024, sondern gibt multimedial exklusive Einblicke in ihre Schiffe.

Neben einem Erfahrungsbericht von Axel Halbhuber, dem Leiter der KURIER Reise, dürfen sich Gäste auf eine Fotostation, ein Glücksrad, Goodies und ein Flying Buffet inkl. Drinks freuen. Kurzentschlossene können vor Ort sogar direkt buchen – es gibt besondere Angebote.

Info: Die Teilnehmerzahl ist limitiert (60 Pers.), Anmeldung unbedingt erforderlich: eMail mit Betreff „Kreuzfahrt“ an reise@kurier.at