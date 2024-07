Skurriles im Waldviertel: Vom Kugelhaus und Dorfkino in Drosendorf

Wir schreiben das Jahr 1620: Es tobt der Dreißigjährige Krieg, da wird eine Kugel in die Stadt geschleudert – doch verletzt wird lediglich ein Schwein am Rüssel. Zugegeben, nicht unbedingt das herausragendste Ereignis in der Geschichte von Drosendorf, aber immerhin durch eine Tafel (samt der Originalkugel) am sogenannten „Kugelhaus“ dokumentiert.