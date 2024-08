Helden und Bösewichte auf hoher See: Neues Disney Kreuzfahrtschiff vorgestellt

Die Disney Destiny ist inspiriert von Helden und Bösewichten aus beliebten Disney-Geschichten. Die Charaktere aus dem Disney-Universum finden sich im Schiffsdesign, aber auch live an Bord. Ein Marvel Superheld ziert als Sternfigur das Schiff, eine Skulptur von Spider-Man schmückt die Rückseite des Kreuzfahrtschiffs.

Im November 2025 geht die Disney Destiny ab Port Everglades in Fort Lauderdale, Florida, auf ihre Jungfernfahrt. In der Eröffnungssaison folgen Vier- und Fünf-Nächte-Kreuzfahrten auf die Bahamas und in die westliche Karibik. Außerdem können Gäste eines oder beide der exklusiven Inselziele von Disney Cruise Line besuchen: Disney Castaway Cay und Disney Lookout Cay at Lighthouse Point.