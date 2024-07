Die Superjacht: Zwischen Kreuzfahrtschiff und Eigentumswohnung

Edel wie eine Luxusjacht, groß wie ein Kreuzfahrtschiff und viel Privatsphäre wie in einer Eigentumswohnung: So lautet kurz gesagt die Vision der Erbauer der "Ulyssia". Die Superjacht der Schweizer Firma Ulyssia Residences AG soll 2028 in See stechen. Die Bauarbeiten sollen noch heuer starten.