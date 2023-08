Thüringer Porzellanstraße: Das Glück ist eine Scherbe

So routiniert, wie Svenja dieses Bruchstück zwischen all den Kieselsteinen aufgestöbert hat, so lange ist es her, dass sie die letzten derartigen Schätze barg. „Als Kind verbrachte ich viel Zeit im Schwarzatal. Während andere den Fluss nach funkelndem Metall durchkämmten, begnügte ich mich mit dem weißen Gold – oder was davon noch übrig war“, erzählt sie.

Quelle ihrer sonderbaren Funde in den 1970ern war die Porzellanfabrik in Sitzendorf. Heute in Privatbesitz, gehörte sie damals zu einem Staatsbetrieb der DDR. „Was bei der Herstellung zerbrach oder missglückte, kam auf einen Abfallhaufen, von dem manches in den Fluss geriet“, sagt die Scherbensammlerin. Porzellan liebt sie bis heute: ob als verschnörkelte Figur oder Design-Geschirr. Nicht zufällig liegen ihre Lieblingsausflugsziele an der Thüringer Porzellanstraße.