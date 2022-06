Das sind die 10 besten europäischen Städte für Bücherwürmer

Wien auf Rang 6

Die Ergebnisse von The Knowledge Academy zeigen, dass Zürich die beste europäische Stadt für Bücherliebhaber ist. Die Stadt in der Schweiz erhielt die höchste Gesamtbewertung mit 9,37 von zehn Punkten. Bücherliebhaber können sich an den vielen unabhängigen Buchhandlungen in Zürich erfreuen, von der historischen Buchhandlung Beer (aus dem Jahr 1832) bis hin zur englischen Sammlung bei Pile of Books.

Auf dem zweiten Platz folgt Luxemburg mit einer Endnote von 9,30 von zehn Punkten. Die Stadt ist ein hervorragendes Reiseziel für Buchliebhaber aus der ganzen Welt und bietet zahlreiche mehrsprachige Bibliotheken in der ganzen Stadt.

An dritter Stelle folgt die slowakische Hauptstadt Bratislava, die eine Gesamtnote von 8,38 von zehn Punkten erreichte. In den Unterkategorien hat Bratislava die höchste Bewertung für Bibliotheken (10/10 Punkte) unter allen europäischen Städten erreicht. Das historische Gebäude der Universitätsbibliothek in Bratislava ist zudem ein beliebtes Touristenziel und ist die älteste Bibliothek der Slowakei.