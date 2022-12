Restlverwertung de luxe: Ein Menü plus drei neue Gerichte

Hauptspeise: Kalbsbraten mit Reis und Wurzelgemüse

Vorbereitung: 20 min

Zubereitung: 180 min

Portionen: 4

800 g Kalbsschulter

2 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen geschält, grob geschnitten

2 Karotten, 1 gelbe Rübe geschält, ein Zentimeter breit geschnitten

1 Zweig Rosmarin, 2 Lorbeerblätter, Salz, Pfeffer

zirka 1 EL Stärkemehl zum Binden der Sauce

250 g Reis, 450 ml Wasser

Für das Wurzelgemüse

300 g Karotten, 2 gelbe Rüben geschält, ein Zentimeter breit geschnitten, ein Viertel Kohl, 2 EL Butter, Salz

- Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. In die Bratform geben, ein Zentimeter hoch Wasser untergießen, ins vorgeheizte Rohr (180 Grad ) geben

- Nach etwa einer Stunde Wurzelgemüse, Lorbeerblätter und Rosmarin beigeben. Immer wieder mit dem Bratensaft übergießen bzw. das Fleisch umdrehen. Die Gesamtbratdauer beträgt rund zweieinhalb Stunden

- Für das Wurzelgemüse als Beilage das Gemüse in einer Pfanne mit Butter langsam bissfest braten. Mit Salz würzen

- Kohlblätter in kochendem Salzwasser bissfest blanchieren, kalt schwemmen und in Streifen schneiden. Kurz vor dem Anrichten zum Wurzelgemüse geben

- Für den Reis das Wasser aufkochen, salzen. Reis beigeben, aufkochen, umrühren und auf kleiner Flamme weich dünsten

- Wenn das Fleisch weich ist, aus der Pfanne nehmen, den Bratensaft kurz aufkochen, etwas Stärkemehl in wenig kaltem Wasser verrühren und in die kochende Sauce einrühren. Abseihen und abschmecken. Fleisch in Scheiben schneiden und mit Beilagen anrichten

Tipp: Lorbeerblatt entfernen und Sauce samt Gemüse mit einem Stabmixer pürieren. Eventuell durch ein Sieb passieren: