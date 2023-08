Windsurfen und Wellenreiten auf den Seen des Salzkammerguts gehörte lange zum Alltag des Buchautors Thomas Kargl. Als er von Salzburg nach Innsbruck zieht, vermisst er das Wasser so sehr, dass er sich samt Kamera auf die Suche danach im Alpenraum begibt. Auf Wandertouren recherchiert er ĂŒber GewĂ€sser. Wie entsteht ein Gletschersee und warum sind die Blautöne der Bergseen so unterschiedlich? Woher kommt die TrinkwasserqualitĂ€t?