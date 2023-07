Sie nennen seine riesige Auenlandschaft auch Serengeti Europas ....

Fauna und Flora sind extrem ausgeprägt. 32 Fischarten zählt man hier. Dazu kommen unzählige Käferarten, Schmetterlinge, Reptilien. Die vielen Überschwemmungen haben die Artenvielfalt geprägt.

Beschreiben Sie Karnien, eine Bergregion, durch die er fließt.

Der Nordosten Italiens ist eine andere Welt, kaum zersiedelt. Die Architektur sticht heraus, die Kombination aus Stein und Holz. Es wurde viel in die Höhe gebaut – drei, vier Stockwerke –, weil das Land, das man bestellen konnte, kostbar war. Ein Bilderbuch-Bergdorf ist etwa Poffabro.

Und wo gibt es gute Badeplätze?

In Bordano. Auch Santa Maria del Ponte ist ein idyllischer Ort: Am Ende der Brücke führt links ein Pfad zu einem schönen Plätzchen am Fluss. Und im Dorf Viluzza, neben der Kirche, ist ein schöner Rastplatz mit Weitblick ins Tagliamento-Tal.