Daheim bei Serge: Maison Gainsburg neuer Kulturort in Paris

Charlotte führt via Audioguide durch das Haus

Ja, so hat er gelebt, denkt man sich: intensiv, chaotisch und theatralisch. Seit dreiunddreißig Jahren ist er tot, doch es wirkt so, als wäre er gerade weggegangen. Via Audioguide führt Charlotte durch das Haus, erzählt Anekdoten aus ihrer Kindheit und über ihre Erinnerungen an Gegenstände im Haus. Beim Betreten des Hauses wird der Gast aufgefordert, sich die Füße abzutreten. Schließlich betritt man ein privates Haus und soll die Teppiche nicht schmutzig machen. Charlotte beschreibt ihr früheres Zuhause angesichts der vielen herumstehenden Dinge als „Haus eines Sammlers“.