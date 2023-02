Cork: Mit einem Kuss zur ewigen Redseligkeit

Wer es aber nicht allzu leidenschaftlich anlegen will, kann durch den weitläufigen Garten der Anlage mit mächtigen Bäumen und Felsen schlendern. Ein Tipp ist der „Poison Garden“, also eine Aufzucht verschiedenster giftiger Pflänzchen wie Cannabis oder Königskerze – mit der Warnung, dass Jahr für Jahr Tausende Menschen an einer Überdosis an Heroin versterben. In Acht sollte man sich auch vor der „beißenden Garten-Abteilung“ nehmen.

Es ist ein durch und durch geschichtsträchtiger Ort: Am Fuße des Schloss-Zugangs liegen die „Woollen Mills“, in der einst wasserbetriebenen Mühle wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts Tweeds und Wolle produziert. Heute ist der größte irische Laden der Welt in der alten Industriehalle untergebracht. Und es lohnt sich, zu stöbern.

Wer schon einmal hier ist, sollte auch in die Stadt ausschwärmen: Cork, die idyllisch am Fluss Lee gelegene, angenehm überschaubare Universitätsstadt, hat Charme.