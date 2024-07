Traumhaftes Vor allem Radfahrer bleiben oft über Nacht im Hostel der Giardini di Pomona. Ab 20 € die Nacht. igiardinidipomona.it/soggiorna/ostello/

Sehenswertes Archäologischer Park Egnatia bei Fasano. Man wandert von der Bronzezeit zu altrömischen Tempeln – und das vor kristallblauem Meer

Genüssliches An einem der Strandkioske von Torre Canne in Fasano: Gegrillter Oktopus in der Semmel. Himmlisch!