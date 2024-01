Chiang Mai: Tempel-Hüpfen im Norden Thailands

Der Name der Reiseführerin Dao bedeutet übersetzt „Stern“. Was gut passt, denn sie wird unser Fixstern sein beim Tempelhüpfen in Chiang Mai, der zweitgrößten Stadt Thailands. „Are you ready to explore?“, fragt sie in die kleine Runde.

Erster Stopp: Wat Umong Suan Puthatham, mit über siebenhundert Jahren eine der ältesten und spannendsten buddhistischen Anlagen der Region. Der Tempel liegt etwas abseits in einem Wald am Stadtrand und ist eine Mischung aus herausragend und unterirdisch, da die Wurzeln der religiösen Stätte auch in einer von zahlreichen Gängen durchzogenen Höhle zu finden sind. Dao, die auch eine Zwillingsschwester namens Duen (Mond) hat, verrät: „Wer drei Runden um die glockenförmige Pagode dreht, dem ist Glück gewiss.“

Bei einem anderen Thema ist sie sich nicht so sicher: Hat der Wat Umong nun „vier Tunnel oder doch nur drei?“ Verlegenes Kichern der Mittdreißigerin. „Vielleicht sollte ich die Mönche fragen?“ Der Check ergibt: vier.