"Carbonara-Pakt" gegen Wucher in Rom: Gastro-Preise sollen beschränkt werden

Rom fiebert dem Heiligen Jahr entgegen, dem großen katholischen Event, das voraussichtlich 32 Millionen Pilgerinnen und Pilger in die Ewige Stadt führen wird. Um Preisspekulationen auf Kosten der Touristen zu vermeiden, haben Konsumentenschutzverbände dem römischen Stadtrat einen "Carbonara-Pakt" vorgeschlagen.

In Rom sollen demnach die Preise für traditionelle Gerichte wie Carbonara, Pasta all'Amatriciana und "Cacio e pepe" während des Jubiläums nicht über zwölf Euro liegen. Die Initiative zur Begrenzung der Preiserhöhungen in Restaurants soll auch Pizzerien betreffen.

Stadtrat Roms soll Abkommen mit Gastronomen abschließen

Die Gemeinde Rom soll ein dementsprechendes Abkommen mit den Gastronomieverbänden abschließen. "Die erhöhte Nachfrage wird in Rom die Einzelhandelspreise in die Höhe treiben, was dem Ansehen der Stadt schaden wird", warnte der Konsumentenschutzverband. "Um der gestiegenen Nachfrage nach traditionellen Gerichten entgegenzuwirken, die die Preise in den Lokalen in die Höhe treibt und zu schändlichen Spekulationen führt, die nicht nur den Touristen, sondern auch den Römern schaden, schlagen wir einen Pakt zum Schutz der Konsumenten vor", so der Konsumentenschutzverband "Consumerismo No Profit".