Camp de Mar, Mallorca: Urlaub für das Smartphone

„Spaß haben ist meine oberste Priorität“, sagt Bea lächelnd, eine Frohnatur. Muss sie auch sein, denn ihre erste Saison hier kann in jeder Hinsicht ermüdend sein, langes Warten, viele Versuche und Absagen. „Trotzdem läuft es gut“, urteilt sie, wenn sie morgens und abends mit Lukas, den sie auf Mallorca kennenlernte, vor dem Haupt-Restaurant Stellung bezieht.

Beide sind prozentuell beteiligt, für eine Digitalaufnahme nimmt das Hotel fünfundzwanzig Euro, wer das Souvenir auch noch als Print in der Größe 15 x 20 Zentimeter will, legt noch drei Euro drauf. Auch ganze Fotosets werden natürlich angeboten, das Argument für die Urlauber ist immer das gleiche: „No obligation to buy“, keine Kaufverpflichtung.