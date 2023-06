Buch zur Woche: Fundgrube für Reisedomizile für Feinspitze in Europa

Den einen reicht ein Zelt irgendwo in der Natur oder auf einem Campingplatz für den perfekten Urlaub. Andere brauchen vier Wände, ein eigenes Bad und WC. Sonst alles egal – hauptsache Berg oder Meer oder See. Und dann gibt es jene, die sich nur wegen einer besonders schönen, interessanten, inspirierenden Unterkunft irgendwohin in Bewegung setzen. Für diese Menschen ist „Good Places for Good People. 50 handverlesene Reiseziele und nachhaltige Unterkünfte in Europa“.