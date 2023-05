Buch zur Woche: Auf einen Aperitivo mit den Römern

Elisabetta De Luca kennt sich aus – in Neapel, ihrer Heimatstadt, aber auch in Rom: Die Ewige Stadt sucht sie seit ihrer Kindheit immer wieder sehnsüchtig heim. Bei diesen zahlreichen Besuchen hat die 53-jährige Wahlwienerin viele Tipps gesammelt und ihre ganz persönliche Sicht auf die Stadt niedergeschrieben. Diese Gedanken liegen nun in Form eines Buches vor. Darin schreibt sie über die malerischen Gässchen, das Dolce Vita, schwelgt in Erinnerungen an Zeiten, in denen noch Filmstars aus Hollywood und Cinecittà die Via Veneto bevölkerten, und erzählt Anekdoten über bekannte Römer und illustre Gäste der Stadt, die besonders schön leuchtet, wenn die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwindet.