Strandlektüre mit Biss: "Wie man mit Haien schwimmt"

Sarano betrachtet das Meereslebewesen, das auf uns Menschen zugleich majestätisch und furchteinflößend wirkt (vielen Dank, Mister Spielberg), differenziert. Ihm geht es nicht darum, Verhaltenstipps für den Badeurlaub an der Küste Floridas zu geben. Das kann man googeln. Er taucht ein in die Diversität von 536 Haiarten, schreibt gegen die ikonische Vereinfachung auf den Weißen Hai an. Das passende Buch für den spätsommerlichen Strandurlaub in der Meerenge von Sizilien oder der Ägäis. Naturschützer sagen ja: Das Einzige, was man vom Hai befürchten muss, ist, dass er bald ausstirbt.