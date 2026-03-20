Im Rahmen eines Projekts der LEADER-Region Waldviertler Grenzland soll ein neuer Pilgerweg entstehen: der „Bernhardiweg im Waldviertel – Gönne dich dir selbst!“. Der Pilgerweg verbindet vom Stift Zwettl ausgehend zehn Stiftspfarren in fünf Gemeinden. Der Rundweg schafft ein entschleunigtes Angebot, das Besucherinnen und Besuchern Zeit für Stille und Reflexion schenken und die regionale Identität stärken soll

Durch Wälder und Flusstäler Der Bernhardiweg wird als Rundweg gestaltet und nutzt bestehende Wanderwege, die durch Wälder, Flusstäler sowie Hügellandschaften des Waldviertels führen. Insgesamt erstreckt sich der Rundweg über 124,46 Kilometer und 1.846 Höhenmeter.

Leitspruch von Bernhard von Clairvaux Die Route orientiert sich am Wirken des Heiligen Bernhard von Clairvaux, dessen Motto „Gönne dich dir selbst“ den Leitgedanken für den Pilgerweg bildet. Der Projektname verbindet den spirituellen Charakter des Heiligen Bernhard von Clairvaux mit einer Einladung zur Selbstfürsorge und Reflexion.