Die Nacht der Ballone in Kirchberg in Tirol.

Irmi ist neben dem Flugplatz in Mariazell aufgewachsen. „Da war es klar, dass ich auch in die Lüfte will“, erzählt die Organisatorin des alljährlichen Libro Ballon Cup in Kirchberg in Tirol. 1.235-mal ist die Pilotin und ehemalige Krankenhaus-Küchenleiterin im Ballon aufgestiegen, gefahren und wieder sicher gelandet. „Man muss schon a weng an Vogl haben für diese Leidenschaft“, sagt die quirlige Pensionistin und lacht.

Ihren Mann hat Irmi Moser zwangsverpflichtet. Er ist das „Erdferkel“. So nennt man in der Ballonfahrersprache den, der mit dem Auto den Ballon verfolgt und nach der Landung abholt. Schließlich muss die Ballonhülle mit den vielen Seilen penibel zusammengelegt und mit dem Korb im Anhänger verstaut werden. „Insgesamt brauche ich für meinen Ballon 635 Kilo.“ Zur Hülle (150 bis 170 Kilo), den Gasflaschen (180 bis 200 Kilo) und dem Korb mit Brenner (119 Kilo) kommen noch drei bis fünf Passagiere.

© Gurmann Maria Sonnenaufgang vor der Ballonfahrt in Kirchberg in Tirol. Maria Gurmann fährt mit.

Gäste fahren mit Die meisten der dreißig Teams aus Österreich, Deutschland, Großbritannien und der Schweiz, die beim Ballon Cup in Kirchberg (14. bis 22. September 2024) eine Woche verschiedene Wettkämpfe austragen, nehmen auch zahlende Gäste mit an Bord. Wie Helmut Fleck, der seit fünfunddreißig Jahren als erfahrener Pilot in die Lüfte steigt und im Vorjahr meine Kollegin und mich auf die Sightseeingtour übers Brixental mitgenommen hat.

© Gurmann Maria Ballonfahrt im Tiroler Brixental.

„Bei der Ballonfahrt gibt es keine Höhenangst, weil man mit der Erde nicht verbunden ist“, beruhigt er und stellt seinen Sohn Patrick vor, der ein Stück mit uns fahren wird. Ein Stück? „Ja, er wird von zweitausend Meter mit dem Fallschirm aus dem Korb springen“, erklärt der Steirer.

© Gurmann Maria Kapitän Helmut Fleck.

Fallschirmsprung aus dem Ballon Wir verabschieden uns mit „Glück ab und gut Land“ von den am Boden gebliebenen Zuschauern und schweben sanft empor. Kein Ruckeln, ganz still und leise. Nur manchmal zischt es, wenn Helmut eine Gasflamme in den Ballon aufblitzen lässt. Strahlend blauer Himmel, bunte Ballons rundherum und atemberaubende Blicke ins Brixental, auf den Wilden Kaiser und das Kitzbüheler Horn. Patrick macht über Kirchberg einen Rückwärtssalto aus dem Korb, in ein paar Sekunden ist er nur noch ein Punkt, der Fallschirm geht auf und er landet punktgenau.

© Gurmann Maria Der Ballon von Helmut Fleck.

In Windeseile vergehen die zwei Stunden. Auf einem Feld in Westendorf warten schon die Erdferkel auf uns. Am Abend ist die „Nacht der Ballone“ ein Publikumsmagnet. In Reih und Glied stehen die bunten Heißluft-Kugeln auf dem Stöcklfeld in Kirchberg, die im Takt der Musik von den Gasflammen beleuchtet werden.

© Gurmann Maria Kapitän Leo segelt auf dem Jochstub'nsee.

Segeltörn auf dem Berg Nicht im Korb, sondern in der Gondel auf den Zinsberg und weiter zu Fuß geht es am nächsten Tag zum Segeltörn auf dem Jochstub’nsee. Kein Witz. Hans Beihammer, Wirt der Jochstub’n, hatte einst die Idee, sein kleines Segelboot in dem Speichersee neben seiner Alm zu Wasser zu lassen. Ein zweites Boot folgte. Am Stammtisch entstand die Idee, den höchsten Jachtclub Europas auf 1.634 Meter zu gründen. Die Tiroler Originale, Toni, Leo und der Hans, sind die Kapitäne.

Am Anlegesteg mit der kleinen Holzhütte rennt immer der Schmäh. Ein Schnapsler und die Vereinskasse, ein kleines Holzsegelboot, stehen auch bereit. „Wenn du ein Bergbahnticket hast, ist das Segeln kostenlos. Aber spenden darfst immer“, sagt Leo, der seine Gäste trotz Flaute über den See führt. Im wellenlosen Wasser spiegelt sich der Wilde Kaiser. Leo erklärt das 360-Grad-Bergpanorama vom Großglockner über die Hohen Tauern bis zu den Zillertaler Alpen.

© Gurmann Maria Segeltörn auf 1634 Meter mit Blick auf den Wilden Kaiser.

Nach der Rundfahrt gibt es Kaiserschmarrn, Gröstl und Speckknödel in der Jochstub’n Alm von Hans. Die Siesta wird im Liegestuhl auf der Terrasse gehalten. Am blitzblauen Himmel ziehen wieder die bunten Ballone vorbei. Einen wird wohl Helmut Fleck steuern und seinen Passagieren von seiner Leidenschaft erzählen.

© Grafik

Info Anreise Mit der Bahn von Wien nach Kirchberg in ca. 5 Stunden Libro Ballon Cup findet zum 35. Mal in Kirchberg in Tirol vom 14. bis 22. September 2024 statt, tägl. Passagierfahrten um 8 Uhr (280 €/P.) und um 17 Uhr (240 €/P.), Reservierung: Tel. 0664 99921239 1634 Meter hoch liegt Europas höchster Jachtclub am Jochstub’nsee Unterkunft Hotel Sonne 4*S, in Kirchberg/ Tirol, Zimmer ab 116€/HP/p. P., Spa, Fitnessraum Alm Jochstub’n Alpengasthof, tägl. 9 bis 17 Uhr, Do. Ruhetag Auskunft brixental.tirol, kitzbueheler-alpen.com

.