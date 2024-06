Es war das Jahr der leeren Bühnen. Theaterproduktionen mussten abgesagt werden. Nina Blum, seit 2015 Intendantin der Sommernachtskomödie Rosenburg, hatte plötzlich sehr viel Zeit. „Die wollten wir nutzen, um endlich die wunderbare Landschaft und die schönen Orte im Wald- und Weinviertel rund um die Rosenburg zu erkunden“, erzählt die Schauspielerin.

© Privat Nina Blum auf dem Radweg Kamp-Thaya-March abseits der Massentouristen.

Ein E-Bike für Blum, einen Anhänger für Tochter Elsa, die damals drei Jahre alt war, und ein Mountainbike für Ehemann Martin wurden besorgt – die Reise konnte beginnen. Mit dem Zug fuhr die Familie nach Krems. Von dort wurde in die Pedale getreten. „Das Gepäck haben wir uns in die jeweils nächste Unterkunft transportieren lassen.“ Am einfachsten findet man Routen, Tipps für radlerfreundliche Gastbetriebe und Übernachtungsmöglichkeiten mit der kostenlosen App „Niederösterreich Guide“.

© waldviertel tourismus/lichtstark.com/Wagenhofer Schloss Rosenburg im Kamptal.

Von Krems bis Hainburg Der Kamp-Thaya-March-Radweg führt jenseits von Hauptstraßen und Massentourismus vierhundert Kilometer durchs Wein- und Waldviertel von Krems bis Hainburg. „Wir sind nur bis Retz gefahren und von dort mit dem Zug zurück nach Wien“, sagt die 49-jährige Künstlerin und Unternehmensberaterin.

Theaterfestival im Schloss Von der historischen Weinstadt Krems Richtung Langenlois – der größten Winzergemeinde Österreichs – weiter entlang der naturbelassenen Flussufer des Kamptals, vorbei an Schlössern und Stiften bis zur Rosenburg. Übernachtet wurde im Schlosshotel, wo auch jedes Jahr das Theaterfestival von Nina Blum stattfindet. „Ich empfehle unseren Besuchern, die im Kamptal übernachten wollen, diese Unterkunft. Nur fünf Minuten Fußweg, und man ist auf der großen Wiese mit dem Theaterzelt und den Verpflegungsständen“, so Blum.

© APA/HELMUT FOHRINGER Ottensteiner Stausee.

Die zweite Etappe führte über Franzen und Ottenstein bis Friedersbach. „Der Ottensteiner Stausee ist ein echtes Highlight für Kinder“, sagt Blum. Abgelegene und vom Ufer aus schwer erreichbare Plätze lassen sich wunderbar mit einem Boot entdecken. Elektro-, Tret- oder Ruderboote gibt es im Bootsverleih beim Seerestaurant Ottenstein.

© Stefan Hofer Retz in Niederösterreich.

Vom ehrwürdigen Stift bis zu den Mohn-Wuzlern Die dritte Etappe begann im Umfeld des weitläufigen Zisterzienserklosters Stift Zwettl, das zu den großen Kunstschätzen Mitteleuropas zählt. Nach dem Kamp begleitet man den nächsten der drei Flüsse, die für die Namensgebung dieses Radweges verantwortlich sind – die Thaya. Auf den Stopp in Waidhofen an der Thaya freute sich vor allem Blums Tochter Elsa. In der Konditorei Müssauer gibt es nämlich neben der handgeschöpften Schokolade die traditionellen Mohn-Wuzler.

© SOMMERNACHTSKOMÖDIE ROSENBURG/Martin Hesz Sommernachtskomödie Risenburg mit Daniel Keberle, Adriana Zartl, Julia Cencig und Wolfgang Lesky (v. li. n. re.).

Barockes Kleinod Von Drosendorf, Ziel der vierten Etappe, waren dafür Elsas Eltern begeistert. „Die barocken Fassaden der alten Bürgerhäuser rahmen den Hauptplatz so wunderschön ein. Kleine Gassen führen ins Hintaus der Stadt.“ Nach fünf Tagen endete der Familienradausflug in Retz „mit dem schönsten und größten Marktplatz Österreichs, der Windmühle und dem Fahrradmuseum“.

© SOMMERNACHTSKOMÖDIE ROSENBURG/Martin Hesz Nina Blum (rechts) mit Schauspielern der Sommerkomödie auf der Rosenburg.

Premiere der Sommernachtskomödie Für so lange Ausflüge wie vor vier Jahren bleibt der Intendantin heuer keine Zeit. In wenigen Tagen ist Premiere der Sommernachtskomödie „Das perfekte Geheimnis“ auf der Rosenburg. Spielfreie Tage werden mit kleinen Ausflügen genützt. „Ein Paradies für Kinder ist der Naturpark Blockheide in Gmünd mit den Wackel- und Koboldsteinen und den versteckten Waldteichen.“ Tochter Elsa (7) liebt auch den Kletterpark Rosenburg, „und die Greifvogelschau ist jedes Jahr ein Pflichttermin“, sagt Blum, die sich am liebsten eine Auszeit im Strandbad Plank gönnt. „Man badet im kalten Wasser vom Kamp und es gibt ein kleines Buffet, das mich an eine Oma-Jause erinnert.“

Info Anreise Per Bahn nach Krems oder Rosenburg Schlafen schlossgasthofrosenburg.at; hotelmann.at



Essen Landgasthof Knell in Mold, zumknell.at, Weinbeißerei & Winzer Hager in Mollands, weinbeisserei-hager.com/ 242 Kilometer lang ist die Strecke auf der Kamp-Thaya-March-Route von Krems nach Retz, weinviertel.at/radfahren Sommertheater „Das perfekte Geheimnis“, Komödie auf der Rosenburg, 21. 6. bis 4. 8., Fr., Sa., So., Karten 25 bis 100 €, sommernachtskomoedie.at