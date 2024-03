Bali erstickt im Müll: Touristen helfen beim Aufräumen

Besonders betroffen seien die Strände Kedonganan und Jimbaran in der bei Surfern beliebten Gegend rund um Kuta sowie der Ort Pecatu mit dem berühmten Dreamland Beach, berichtete die Zeitung Bali Sun am Freitag.

"Ich bin gerade auf Bali, und überall am Strand und im Meer liegt Plastik, von Jimbaran bis Uluwatu", schrieb eine enttäuschte Urlauberin in einem Bali-Reiseforum auf Facebook. "Gibt es derzeit überhaupt noch einen Strand ohne Plastik?" Viele Feriengäste packten laut Bali Sun inzwischen selbst mit an und beteiligten sich an den Sammelaktionen an besonders verdreckten Stränden.