Auf Tuchfühlung mit Magister Otter im UnterWasserReich Schrems

Noch einmal zurück zu Mag. Wöckinger: Den „Findel-Otter“ hatte Barbara Dolak von den Wöckingers übernommen und bei sich zu Hause großgezogen. Schwimmen gelernt hat er in der Duschtasse des Badezimmers, und besonders aufgefallen ist er durch sein schnelles Auffassungsvermögen. Speziell das Überwinden von Hindernissen sei ihm leicht gefallen. „Die mit diversen Hilfsmitteln verschlossenen Katzenklappen hat er schon im Alter von wenigen Wochen geknackt – das haben unsere Katzen und andere Tiere nicht geschafft“, erzählt Dolak. Auch heute noch merke Otto nach der Fütterung sofort, wenn man auch nur in Erwägung zieht, das Gehege wieder zu verlassen, und klammert sich an ein Bein. Aber: „So liebenswert das auch ist, ein Haustier ist ein Fischotter definitiv nicht“, warnt Dolak. Umso reizvoller ist es, dem Herrn Magister im begehbaren Ottergehege bei der Fütterung zuzusehen. Die dauert jeweils zehn bis zwanzig Minuten. Otto ist nämlich nicht nur schlau, sondern auch ständig hungrig.