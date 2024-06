Arles: Das wichtigste Fotofestival der Welt

Seit 1970 wird das südfranzösische Arles jeden Juli zur europäischen Hauptstadt der Fotografie. Die Rencontres de la Photographie sind ein jährlicher Fixpunkt und verlässlicher Kompass für all jene, die sich für Fotokunst interessieren. Gut 50 Ausstellungen arrivierter Künstler, aber auch aufstrebender Talente sind bei diesem Fotospektakel zu sehen – in den Museen und Galerien der Stadt, aber auch in Kirchen, Klöstern und in alten, morbiden Palais.